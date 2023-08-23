Україна націоналізувала активи російського олігарха Молчанова

Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи ТОВ "Аерок", кінцевим власником яких є групу компаній "Група ЛСР" російського олігарха Андрія Молчанова.

Про це повідомляють пресслужби Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що компанія "АЕРОК" володіє в Україні двома газобетонними заводами - в Обухові та Березані Київської області.

У травні минулого року правоохоронці встановили, що українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, через групу компаній "Група ЛСР" підконтрольне російському олігарху Андрію Молчанову, який наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

Група компаній "Група ЛСР" сприяє веденню агресивної війни, сплачуючи податки і збори до державного бюджету РФ у значних обсягах. Також вона бере активну участь в іпотечних програмах із забезпечення житлом учасників так званої СВО, інвестує в будівництво житла для військовослужбовців держави-агресора.

"Отриманий українським підприємством прибуток спрямовувався у вигляді дивідендів та роялті до "материнської компанії" з РФ. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс", - зауважують в ДБР.

Там додають, що ці активи були арештовані й передані в управління АРМА.

Рішенням суду націоналізовано статутний капітал товариства на 437,5 млн грн, 24 обʼєкти майна на Київщині та Львівщині, грошові кошти на рахунках і вилучену готову продукцію.

"Підставою для націоналізації активів російського олігарха стали матеріали кримінального провадження за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України)", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Раніше за матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина – начальника федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Майно було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні.