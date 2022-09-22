Українка перевезла понад 3,6 млн євро через кордон та не задекларувала їх

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили громадянку, яка під час воєнного стану перевезла через митний кордон України 3,6 млн євро (в еквіваленті – понад 140 млн грн) та не задекларувала їх.

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Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що у межах досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що вивезені грошові кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи на території України та за її межами.

"Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн Європейського Союзу та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн грн податку з доходів фізичних осіб", - зазначають у БЕБ.

У відомстві зауважують, що такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) та ст. 209 КК України (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у співпраці з Агентством з розшуку та менеджменту активів.

"Співробітники Бюро економічної безпеки України відпрацьовують інформацію щодо фізичних осіб, які під час війни здійснили незаконне переміщення готівкових валютних цінностей, дорогоцінних аксесуарів та банківських металів в особливо великих розмірах", - підкреслюють у відомстві.

Наразі детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами незаконного вивезення коштів на загальну суму понад 335 млн грн., з яких вже 66 млн заарештовано, та розробляють механізми щодо їх повернення до державного бюджету.