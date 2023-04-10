Українські та польські правоохоронці затримали шахраїв, які вимагали гроші за евакуацію із зони бойових дій

Служба безпеки Україно спільно з правоохоронцями Польщі викрили та ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яку створило схему виманювання грошей із мирних жителів, які хотіли виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.

Середня вартість "вевезення до безпечного регіону" становила 30 тис. грн, повідомляє СБУ.

В основному шахраї роздавали свої обіцянки інвалідам та батькам з малолітніми дітьми, та брали "аванс" у розмірі 50%. Для цього використовували групи у соцмережах і популярних месенджерах.

Після отримання коштів ділки припиняли спілкування з потерпілими і більше не виходили на зв’язок. Таким чином шахраї видурили у людей понад 1,5 млн грн.

Окрім того в СБУ зазначили, що е однією цільовою аудиторією шахраїв були чоловіки призовного віку, яким за плату зловмисники обіцяли виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон.

У результаті спецоперації у різних регіонах України затримано одного з організаторів угруповання. Ним виявився мешканець Житомирщини, який безпосередньо контактував з клієнтами і пропонував їм умови для евакуації.

За даними слідства, ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, наразі перебувають в одній з країн Євросоюзу. Співробітники СБУ спільно з європейськими партнерами проводять комплексні заходи щодо затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції в Україну.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у декількох областях України було виявлено мобільні телефони із доказами незаконної діяльності і 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.