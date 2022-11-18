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У Тернополі затримали іноземця, якого шукає Інтерпол: намагався створити кримінальне угруповання в Україні
Служба безпеки продовжує системну боротьбу з міжнародною злочинністю, яка загрожує державній безпеці України. У результаті спецоперації в Тернополі затримано іноземця, який перебував у розшуку Інтерполу за вчинення тяжких злочинів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що затриманим виявився учасник міжнародного злочинного угруповання з Південного Кавказу.
Зловмисники спеціалізувалися на розбійних нападах, що вчиняли з особливою жорстокістю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що один з учасників банди приховано прибув до нашої держави, де сподівався переховуватись від правосуддя", - зазначають правоохоронці.
Крім того, зловмисник намагався створити в Західній України власне кримінальне угруповання для здійснення "нальотів" на оселі та бізнес місцевих жителів.
Таким чином він планував поширити свій злочинний вплив на території регіону і "піднятись у статусі" злочинної ієрархії.
Такі дії могли призвести до загострення криміногенної обстановки і розхитування суспільно-політичної ситуації в західних областях.
Однак співробітники Служби безпеки запобігли реалізації злочинних намірів. Вони встановили місцезнаходження кримінальника і затримали його.
"Наразі вирішується питання щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на території України", - повідомили в СБУ.
Зазначається, що заходи з викриття іноземного злочинця проводили оперативники СБУ Тернопільської області спільно з Державною міграційною службою.
Нагадаємо, кіберфахівці СБУ провели безпрецедентну спецоперацію із документування і блокування організованого злочинного угруповання, створеного громадянами РФ в Україні. В результаті вдалося ліквідувати їхнє незаконне онлайн-казино, через яке у РФ "пішло" близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.