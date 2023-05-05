Утримував за ґратами українських патріотів: колаборанту з Херсонщини загрожує довічне ув'язнення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) працівнику виправної колонії. За наказом окупантів, він утримував за ґратами херсонських патріотів, які не бажали коритися росіянам.

Також зрадник закликав своїх друзів та знайомих йти працювати на загарбницький режим. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією всього майна, повідомили у ДБР.

Після окупації Херсонської області підозрюваний добровільно пішов служити загарбникам та отримав посаду молодшого інспектора у незаконно створеному органі на базі захопленої української колонії. Після звільнення Херсону колаборант втекти не встиг та був викритий спільно з СБУ та Нацполіцією у квітні.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта знайдені документи, що доводять співпрацю з ворогом. Серед них - "службове посвідчення" фейкової виправної установи російського зразка, виписки щодо отримання заробітної платні в рублях, символіка РФ та інше.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Окупанти його призначили очільником вокзалу міської станції, де колаборант допомагав РФ перекидати військові ешелони в Україну.