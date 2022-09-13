В апараті Кабміну чиновник 15 років зливав ФСБ таємні документи: як він це робив

В секретаріаті Кабінету міністрів 15 років працював російський шпигун, який з 2007-го по 2022-й рік з перервою в 5 років передавав ФСБ таємні документи. За ці дії його засуджено до 12 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє видання ZN.ua з посиланням на вирок Шевченківського районного суду м. Києва, який оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відомо, що 30 серпня 2019 року шпигун отримав підвищення та став старшим референтом відділу аналізу кореспонденції та моніторингу виконання завдань прем’єр-міністра.

Як з'ясувалося, у 2007 році представник РФ запропонував співробітнику секретаріату Кабінету міністрів України копіювати та передавати документи, що позначені грифом секретно. Співробітник протягом наступних трьох місяців передавав документи, що містили відомості про сферу оборони, діяльність СБУ, зовнішню політику держави тощо. За ці послуги тоді отримав 3 тисячі доларів.

Після цього "випробувального терміну" він прибув до Москви на зустріч з двома співробітниками 5-ї Служби Федеральної служби безпеки РФ, один з яких представився працівником Міністерства закордонних справ РФ. Сторони домовилися, що за грошову винагороду співробітник надалі буде збирати та передавати ФСБ відомості щодо зовнішньої політики України, ситуації в окремих регіонах, забезпечення обороноздатності, діяльності правоохоронних органів та спеціальних служб.

Це він робив наступні три місяці, за що отримав 8 тисяч доларів. У 2010 році сторони знову зустрілися і домовилися, що вже засуджений колишній співробітник Кабміну продовжить надавати секретні дані, але вже "працюватиме" самостійно. Росіяни присвоїли йому псевдонім "Григорий".

Для подальшого виконання злочинної діяльності йому видали мобільний телефон і фотоапарат, а також карти пам’яті для накопичення знімків. Згодом "Григорий" заповнив карту пам'яті знімками секретних документів та під час зустрічі в одному з ресторанів на Невському проспекті у Санкт-Петербурзі передав її кураторам. За це отримав 8 тисяч доларів.

З 2010 по 2015 рік засуджений з невідомих причин не контактував з ФСБ. Після зустрічі у Мінську в 2015 році сторони продовжили контактувати до 2018-го. Весь час "Григорий" продовжував передавати РФ секретні дані. В цей період він вже отримував від 2 до 5 тисяч доларів США під час особистих зустрічей у Білорусі, Кіпрі, у Вірменії та Азербайджані.

У 2018 році куратор зловмисника змінився, але він продовжував збирати службову інформацію у сфері оборони, економіки, правоохоронної діяльності та зовнішніх відносин України, що циркулює в системі документообігу Кабінету міністрів України, роблячи фото і пересилаючи ФСБ. За цю злочинну діяльність "Григорий" отримував від 4 до 10 тисяч доларів під час особистих зустрічей на території Азербайджану, Туреччини, Кіпру.

Відомо, що в останні роки злочинець передав РФ такі документи:

розвідувальний огляд (за період з 15 по 21 листопада 2021 року) "Тенденції розвитку безпекового середовища у світі та довкола України";

розвідувальний огляд (за період з 22 по 28 листопада 2021 року) "Тенденції розвитку безпекового середовища у світі та довкола України";

розвідувальний огляд (III квартал 2021 року) "Російська Федерація: воєнно-політичні аспекти";

інформаційна довідка "Республіка Білорусь: вплив західних санкцій на економіку країни".

У квітні 2022 року СБУ викрила злочинця, уже 8 квітня він зізнався у скоєному. Протиправні дії "Григория" суд кваліфікував як державна зрада, а саме шпигунство.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі у Дніпрі на співпраці зі спецслужбами РФ. Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень України.

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