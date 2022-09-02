В АРМА передано понад 2 млрд грн активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії

В АРМА передано арештовані активи підприємства на Вінничині, що займається виготовленням побутової хімії. Це корпоративні права - 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та продукція і сировина на понад 500 млн грн.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що СБУ ініціювала накладення арешту та передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) активів одного з підконтрольних РФ Вінницьких підприємств на суму понад 2 млрд грн.

Мова йде про Вінницьку компанію, яка спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Її власником є російський олігарх та член політичної партії «Єдіная Росія».

Зокрема, в управління держави перейшли:

корпоративні права у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн;

вироблена продукція та сировина, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах підприємства.

Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вони розпочали процес виведення з України активів в інтересах російського власника.

Завдяки втручанню СБУ схему було викрито та не допущено виведення активів компанії. Арешт активів відбувався у межах кримінального провадження.

Хоча в СБУ не називають прізвища, а в Офісі генерального прокурора зазначають, що кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації.

За даними ЗМІ, йдеться про власника російської корпорації "Невська косметика" Володимира Плесовського.

Нагадаємо, нещодавно в управління АРМА було передано російську частку капіталу фармацевтичного підприємства, активи якого у грошовому еквіваленті складають близько 1 млрд грн.