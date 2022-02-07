В больнице Черкасс разворовали 12 миллионов гривен, выделенных на борьбу с коронавирусом

Масштабное хищение бюджетных средств обнаружила СБУ в Черкасской области. По предварительным данным, по преступным схемам присвоено 12 млн грн, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасс на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение бюджетных средств, выделенных одному из медицинских учреждений Черкасс на борьбу с Covid-19. По предварительным данным, через махинации было присвоено 12 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, "схему" организовала заместитель начальника финотдела. Она, в течение последних двух лет, будучи в сговоре с сообщниками, осуществляла оплату несуществующих услуг и работ.

В частности, чиновница перечисляла деньги на счета аффилированных компаний за якобы "проведение строительных и ремонтных работ" медучреждения. Также установлены многочисленные факты начисления безосновательных премий, авансов, зарплат.

Как рассказали в СБУ, под видом "ковидной" доплаты женщина начисляла суммы, которые значительно превышали установленные нормы как медикам, так и лицам, которые якобы предоставляли "услуги" поликлинике.

Сама злоумышленница имела более 10 собственных банковских карточек, куда регулярно поступали присвоенные средства. По выводам экспертиз, таким образом фигурантам удалось присвоить почти 12 млн гривен госсредств, выделенных НСЗУ на борьбу с коронавирусом.

Сейчас заместителю руководителя финотдела сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УКУ. Идет следствие.

Отметим, после введения ограничений для невакцинированных в Украине заработала масштабная схема изготовления поддельных "ковидных" документов. По этим делам суды уже вынесли более 100 приговоров.

Так, масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 СБУ ликвидировала в января этого года.

Выяснилось, что для серийной фальсификации международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 злоумышленники создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию, сообщает пресс-центр СБУ. Ее производственные мощности позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.