В Чернігові судитимуть працівника СІЗО, що допоміг арештантам в організації телефонного шахрайства з картками (ФОТО)

Державне бюро розслідувань завершило розслідування та скерувало до суду справу проти одного з інспекторів державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор", повідомляють у відомстві.

Зазначається, що чоловік за грошову винагороду допомагав ув’язненим, які хотіли організувати так званий "колцентр" з видурювання у довірливих громадян даних їх банківських карток.

Інспектор пропонував заарештованим за хабар отримати можливість користуватись мобільними телефонами до кінця їхнього строку перебування в ізоляторі.

"Один з них не лише "купив" собі зв’язок, але й вийшов із зустрічною пропозицією – забезпечити мобільними пристроями тимчасово ув’язнених, які увійдуть до "колцентру" та займатимуться грабунком людей прямо з СІЗО", - вказують в ДБР.

За даними слідства, інспектор зустрівся з товаришем цього арештанта та отримав від нього десять мобільних телефонів. Він безперешкодно приніс гаджети на територію СІЗО та отримав за це перший транш в сумі 30 тисяч гривень.

Втім, його дії не були кваліфіковані як посібництво в шахрайстві: чоловіка обвинувачують саме за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря). За це йому загрожує до чотирьох років тюрми.

Нагадаємо також, що нещодавно у Дніпрі викрили кол-центри, через яких шахраї ошукували громадян Чехії, повідомляючи їм, що їхні банківські рахунки зламано і треба перевести гроші на новий рахунок.