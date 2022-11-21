В Чернівецькій області викрили банду з реалізації амфетаміну

Поліцейські Чернівецької області викрили злочинну групу у реалізації амфетаміну та прекурсорів до нього, повідомляють в МВС.

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"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ у області встановили, що організував незаконну діяльність неодноразово судимий 28-річний мешканець Чернівців", – йдеться у повідомленні.

До "бізнесу" організатор залучив трьох місцевих жителів. Вони мали виготовляти, фасувати та збувати амфетамін і прекурсор фенілнітропропен.

"Реалізовувався наркотик тільки перевіреним постійним клієнтам, зокрема, з місць обмеження волі. Це дозволяло фігурантам уникати розповсюдження інформації про їхню діяльність", – додають в МВС і уточнюють, що вартість вилучених під час санкціонованих обшуків наркотичних речовин за цінами "чорного" ринку становить 800 тис. грн.

Загальна ж сума вилученого, серед якого обладнання для фасування, електронні носії інформації та автівки, становить 2,5 млн грн.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що в Україні було ліквідовано міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до самої України та країн Євросоюзу, який діяв із лютого поточного року.