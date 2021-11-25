В Днепре накрыли дельцов, женивших сирийцев и иракцев для их переезда в Украину

Полиция и Служба безопасности Украины ликвидировали в Днепре канал незаконной легализации в Украине граждан Сирии, Египта, Ирака и Турции посредством заключения фиктивных браков.

Как сообщает областное управление полиции, организовали незаконную схему двое иностранцев и два гражданина Украины. В частности, иностранцы (как отмечает СБУ, это выходцы с Кавказа) находили потенциальных клиентов, желавших получить украинское гражданство, а их "партнеры" в Украине способствовали их незаконной переправке через границу.

В Украине они подыскивали украинок, которые за определенное вознаграждение соглашались вступить в фиктивный брак. Также к преступной схеме была причастна сотрудница одного из районных отделов регистрации актов гражданского состояния, способствовавшая заключению фиктивных браков в ускоренные сроки.

В результате такой схемы иностранец на законных основаниях получал вид на временное или постоянное право проживания на территории Украины и регистрировался по месту проживания одной из участниц группы.

Стоимость оформления фиктивного брака составляла 500 долларов, а получение вида на жительство стоило около 2000 долларов. Благодаря этому злоумышленники обогатились более чем на 120 тысяч долларов.

Фото: ГУ НП в Днепропетровской области Фото: ГУ НП в Днепропетровской области Фото: ГУ НП в Днепропетровской области Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В СБУ в свою очередь добавляют, что после получения временного или постоянного вида на жительство в Украине через некоторое время поднимался вопрос получения "клиентами" гражданства Украины.

При этом, по данным спецслужбы, пакет документов на постоянное проживание в Украине "под ключ" обходился заказчикам в 3,5 тысячи долларов, а всего схема просуществовала почти три года, за которые ее участники обогатились более чем на 150 тысяч долларов.

Судя по опубликованным правоохранителями материалам, контора помимо граждан упомянутых стран обслуживала как минимум также граждан Палестины и Туниса.

24 ноября по местам проживания фигурантов прошли обыски, в ходе которых были изъяты свидетельства о браке, паспорта иностранцев, черновые записи, мобильные телефоны, печати, деньги и другие вещественные доказательства. В рамках расследования были опрошены свидетели, в том числе женщины, вступившие в фиктивный брак.

Открыто производство по части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через границу), а также статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрении. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств дела, равно как и других лиц, причастных к схеме.

Напомним также, что в начале ноября в Киеве задержали "сваху", женившую мигрантов для их переезда в Украину. Она получила деньги за очередную сделку прямо на съемках телешоу и спрятала их в бюстгальтер.

Ранее же, в конце августа, СБУ сообщила о разоблачении деятельности должностных лиц Торгово-промышленной палаты Украины, занимавшихся легализацией граждан стран Ближнего Востока и Центральной Азии.