В Днепре ограбили отделение ПриватБанка: за информацию о преступнике дают 100 тыс. грн

В Днепре вооруженный мужчина ворвался в отделение ПриватБанка и, угрожая пистолетом, совершил ограбление, после чего сбежал. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Вооруженное ограбление произошло в пятницу, 4 февраля, около 17:30, на улице Строителей. Мужчина в маске и перчатках зашел в отделение банка. Он угрожал пистолетом и забрал у кассира 52 тысячи гривен, а затем скрылся.

На место сразу выехали сотрудники полиции. В самом отделении и возле правоохранители проводят следственные действия, изучают запись с камеры видеонаблюдения, на которую попало разбойное нападение на работника банка.

Объявлен розыск. За любую информацию, которая поможет задержать подозреваемого, ПриватБанк пообещал 100 тысяч гривен. Кроме того, 10 тысяч обещают тем, кто передаст любую информацию, которая поможет быстрее раскрыть преступление.

Напомним, в 2021 году женщина попыталась совершить дерзкое ограбление при помощи "коктейля Молотова". Она бросила подожженную бутылку с жидкостью, после чего начала угрожать оружием и требовать деньги. Работники финучреждения выполнили ее требование, однако сразу же вызвали полицию. Злоумышленницу задержали, теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

В Харькове преступники покусились на имущество офиса Харьковского антикоррупционного центра: вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование.