В Дніпрі викрили поліцейських, що відпустили з райвідділу банду рекетирів: начальника вже затримали (ФОТО)

Працівники Держбюро розслідувань та департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили чотирьох посадовців одного з відділень поліції Дніпра, які вирішили за хабар приховати злочин та не притягувати до відповідальності сімох осіб за вчинення розбійного нападу та викрадення громадян.

Як повідомляють ДБР та ДВБ Нацполіції, семеро осіб під виглядом військовослужбовців в березні 2022 року викрали в обласному центрі подружжя місцевих мешканців для отримання грошового викупу. Зловмисники вимагали у чоловіка та жінки кошти та цінні речі, а коли ті відмовилися платити - вивезли їх до гаражу, де продовжили "вибивати" цінне майно.

Нападники все ж були викриті та затримані правоохоронцями у той же день. Однак керівник відділення поліції та троє його підлеглих запропонували спільникам "відкупитися" від кримінальної відповідальності за 20 тисяч доларів, які бандити й сплатили.

Тоді за розслідування злочину взялися працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та ДБР. У березні вже 2023 року учасників банди затримали та вручили підозри за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), частиною 4 статті 187 (розбій) та частиною 4 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Крім цього, було проведено низку обшуків у відділенні поліції та виявлено докази протиправної діяльності вказаних посадовців. Нині ж, 28 липня, чотирьом правоохоронцям повідомлено про підозру за частиною 1 статті 366, частиною 1 статті 396 КК (службове підроблення та приховування злочину). Втім, наразі затримано лише одного з них. При цьому йому також повідомлено про підозру і в одержанні хабаря (частина 3 статті 368 КК).

Організатору ж розбійного нападу повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у наданні хабаря службовій особі (частина 3 статті 369 КК).

Втім, як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра пройшли саме в нинішню п'ятницю. Він уточнив, що підозрюваними є керівник підрозділ, двоє його заступників та оперативник.

"Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Але ненадовго: зловмисники просто в коридорі "вирішували" питання з поліцейськими", - додав деталі минулорічних подій міністр.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Telegram/mvs_ukraine

Крім того, під час документування злочинної діяльності слідство виявило, що деякі фігуранти вже прикривали таким чином злочини, зокрема вони брали участь у прикритті вбивства людини шляхом підробки висновків судово-медичного експерта про причини смерті.

Слідство триває, з’ясовуються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб. До суду подано клопотання про обрання поліцейським запобіжного заходу.