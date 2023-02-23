В генпрокуратурі назвали кількість зруйнованих росіянами цивільних об'єктів за рік війни в Україні

За майже рік повномасштабної війни Росія цілеспрямованими атаками зруйнувала або пошкодила понад 81 тис цивільних об’єктів: понад 62 тис житлових будинків, понад 2,3 тис – навчальних та виховних закладів, понад 450 – медичних закладів.

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Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін, передає пресслужба його Офісу.

Внаслідок російської агресії в Укарїні зафіксували пошкодження або знищення 4040 інфраструктурних мереж — газопроводів водопроводів, електромереж.

З жовтня 2022 року окупанти почали цілеспрямовано знищувати критичну цивільну інфраструктуру, зокрема, енергетичну. Прокуратору задокументувала 255 ударів по 112-и обʼєктах. Понад 77% цих ударів було завдано з жовтня по лютий — 197.

"Ми розглядаємо ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов. Що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", — підкреслив Костін.

Загалом з 24 лютого 2022 року зареєстровано понад 68 тис воєнних злочинів. Такі злочини стали причиною загибелі 9 655 осіб, в тому числі 461 дитини. Поранення отримали 12 829 осіб, з яких 926 - діти. Зауважимо, що зареєстровано понад 2600 воєнних злочинів саме проти дітей.

Загалом за злочини Росії під час ведення війни проти України отримали повідомлення про підозру 915 осіб. Саме до суду направлено обвинувальні акти стосовно 97 осіб за фактом вчинення воєнних злочинів. За результатами судового розгляду засуджено 26 осіб, 14 із них – військовополонені, 12 – заочно.

Нагадаємо, нещодавно Український центру охорони здоров'я провів розслідування та з'ясував, що у період з 24 лютого по 31 грудня 2022 року в Україні зафіксовано та підтверджено 707 атак зі сторони російських військових на лікарні та інші медзаклади. Це загальне число як цілеспрямованих, так і невибіркових ударів по системі охорони здоров’я України.