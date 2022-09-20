В Грузії грабіжник банку взяв в заручники 12 осіб

В грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік увірвався в банк і взяв в заручники 12 осіб. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Грузії.

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"Співробітники відповідних підрозділів МВС мобілізовані в Кутаїсі, що на проспекті Шота Руставелі, проводять оперативно-розшукові заходи. Розпочато розслідування за фактом нападу на одне з відділень "Банку Грузії", терористичного акту, захоплення заручника з метою тероризму, а також незаконного придбання, зберігання та носіння боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Оперативно-слідчими діями встановлено, що озброєна людина увірвалася до відділення "Банку Грузії", розташованого на проспекті Шота Руставелі в Кутаїсі, і взяла до заручників кілька осіб з метою отримання великої суми грошей.

На даний момент у будівлі залишаються заручниками 12 людей. Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для їхнього швидкого та безпечного звільнення.