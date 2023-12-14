В Іспанії заарештували елітну нерухомість колишнього військкома Борисова (ФОТО)

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Там нагадують, що проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення.

"У ході розслідування, крім іншого, встановлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія", - підкреслили в ДБР.

Зокрема, у грудні 2022 року Борисов організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.

Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

"13 грудня 2023 року на підставі надісланого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу Національною Поліцією Королівства Іспанія за участі працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні", - зазначили в ДБР.

У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами родини Борисова.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення.

"Під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн", - підкреслили в ДБР.

Колишнього військкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких більш ніж на 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України);

в організації легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);

у перевищенні службових повноважень та надання незаконних вказівок підлеглим співробітникам щодо необхідності позитивного розв'язання питання про уникнення від призову до лав Збройних Сил України визначеним ним особам за грошову винагороду;

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За матеріалами розслідування ДБР суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП та членів його сім’ї.

Серед раніше арештованого майна:

земельні ділянки загальною площею понад 2 га в Одеській області;

два будинки в Одесі загальною площею понад 420 кв. м;

домоволодіння в Одесі площею 78,5 га;

дві квартири та 1/3 квартири в Одесі;

автомобіль Toyota Land Cruiser 2023 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz EQV 2022 року випуску;

автомобіль Mercedes-Benz GLE 400 2021 року;

автомобіль Porsche Macan GTS 2016 року випуску;

автомобіль Audi A6 1999 року випуску та інше.

Що відомо про справу скандального ексвійськкома Борисова

Про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби Борисову повідомили 22 липня. Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Представники ДБР спільно з прокурорами Офісу генпрокурора затримали Євгена Борисова, якого підозрюють в незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби, 24 липня.

Печерський районний суд Києва 25 липня обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн грн.