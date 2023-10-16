В Івано-Франківську знешкодили банду рекетирів, яка вимагала борги у підприємця

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів західних областей України. Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно.

Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми.

У разі відмови – учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також "конфіскацією" автомобілів та нерухомості.

"За один рекетирський "наліт" фігуранти могли "вибити" з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті. Таким чином зловмисники намагались обкласти "даниною" місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України", - підкреслили в СБУ.

За даними слідства, з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

"За наявними даними, діяльність банди призводила до загострення криміногенної обстановки та негативно впливала на суспільно-політичні настрої серед мешканців Прикарпаття", - зауважили в СБУ.

Крім того, правоохоронці задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого.

При обшуках у помешканнях та автомобілях учасників банди вилучено вогнепальну зброю, кастети та гроші, одержані злочинним шляхом.

"Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою", - зауважили в СБУ.

Там додали, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області.