В "Киевавтодоре" обыски: подозревают воровство на закупке подметально-уборочных машин

Следователи Соломенского управления полиции Киева при оперативном сопровождении Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области проводят обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Как сообщает Киевская городская прокуратура, следственные действия проводятся в рамках дела по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса о завладении бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин.

По данным следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок "Киевавтодор" договорился о поставке 12 таких машин на общую сумму около 32 млн грн, то есть по 2,6 млн грн за единицу.

Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Полиция расследует закупку "Киевавтодором" подметательно-уборочных машин. Фото: Киевская городская прокуратура

При этом к таможенному оформлению они были задекларированы со стоимостью 1,2 млн грн за единицу. По мнению полиции, указанные действия могут свидетельствовать о возможном хищении средств городского бюджета.

Кроме офисных помещений "Киевавтодора" обыски проводятся и у фирмы-поставщика, а также по местам жительства фигурантов производства. Следствие ищет первичные финансовые документы по осуществленным закупкам для фиксации сведений об обстоятельствах уголовного правонарушения.

Напомним, что в июле "Киевавтодор" обыскивали по делу о закупке корпорацией машин для внесения жидких хлоридов. В июне же в ее офис приходили налоговики, расследующие дело об уклонении от уплаты налогов при ремонте и реконструкции путепроводов на сумму более 30 млн грн.