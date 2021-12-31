В Киеве будут судить трех вербовщиков наемников на войну в Сирию

Донецкая областная прокуратура передала в Днепровский районный суд Киева обвинительные акты в отношении трех человек по делу о вербовке наемников для войны в Сирии.

Как говорится в сообщении ведомства, с февраля 2020 по март 2021 года 27-летний житель Киева получал деньги за вербовку граждан Украины для участия в "военных и насильственных действиях на стороне оппозиционно настроенных военных отрядов" в Сирии. Для этого злоумышленник привлек также 20-летнего и 21-летнего жителей Киевской области.

Троица подыскивала лиц из числа спортсменов, бывших военнослужащих, добровольцев-участников АТО или просто граждан, имевших какой-либо боевой опыт обращения с оружием.

За участие в вооруженном конфликте в Сирии наемникам обещали от 5 до 10 тысяч долларов в месяц в зависимости от уровня их боевой подготовки.

Дело расследовал следственный отдел 2-го управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях (с дислокацией в Мариуполе).

В ведомстве отмечают, что своих клиентов фигуранты подыскивали на территории разных регионов Украины, используя свои связи, в частности, среди представителей криминальных кругов.

Им вменяют вербовку наемников с целью использования в вооруженных конфликтах, военных или насильственных действиях, направленных на изменение или свержение конституционного строя, захват государственной власти, препятствование деятельности органов власти (части 2 и 3 статьи 27, часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 447 Уголовного кодекса). Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, что 11 октября СБУ отчиталась, что обезвредила указанных лиц в ходе спецоперации. Сообщалось, что все они были заключены под стражу.