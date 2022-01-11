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В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова, отказавшегося дать прикурить
В Киеве арестовали двух мужчин, ограбивших 7 января известного телеведущего, сооснователя и руководителя "Громадського радіо" Андрея Куликова. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, на проспекте Победы злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету.
Получив отказ, они избили его, отобрав кошелек с 3 тысячами грн, банковскую карту и мобильный телефон. В городской прокуратуре при этом уточняют, что телеведущему нанесли несколько ударов руками и ногами в области головы и грудной клетки.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали грабителей в одном из столичных хостелов.
Злоумышленниками оказались ранее судимый за ограбления, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, а также его ровестник родом из Волынской области, пребывающий в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Шевченковское управление полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса (грабеж). Следователи сообщили задержанным о подозрении, а Шевченковский районный суд Киева уже избрал фигурантам меру пресечения в виде содержание под стражей. За это преступление им грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщает "Киев оперативный", инцидент произошел около здания Центрального отдела госрегистрации актов гражданского состояния (Дворца торжественных событий), что в районе Воздухофлотского путепровода.
Как рассказал на видео один из участников инцидента, зарегистрированный в Вараше Ровенской области, ограбление произошло рано утром, около 5:30-6:00 7 января, при этом 6 января у него был день рождения. Из его слов также следует, что нападавшие понятия не имели, кого именно грабят.
Из видео также следует, что в деле фигурируют четыре человека, двое из которых, включая жителя Вараша, находятся в статусе свидетелей. Задержанными же оказались Лоза Юрий Юриевич (также комментирует произошедшее на видео) и Дранко Вадим Дмитриевич.
Как прокомментировал нападение изданию "Страна.ua" сам Куликов, изложенная правоохранителями информация о подробностях происшествия соответствует действительности, при этом он "ни в коем случае" не связывает это со своей профессиональной деятельностью. Также 64-летний журналист отметил быструю реакцию правоохранителей на его заявление о преступлении.
"Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности, которые могу сообщить", – заявил он, добавив, что следы нападения все еще видны на его лице.