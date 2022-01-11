В Киеве избили и ограбили телеведущего Куликова, отказавшегося дать прикурить

В Киеве арестовали двух мужчин, ограбивших 7 января известного телеведущего, сооснователя и руководителя "Громадського радіо" Андрея Куликова. Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, на проспекте Победы злоумышленники подошли к потерпевшему и попросили сигарету.

Получив отказ, они избили его, отобрав кошелек с 3 тысячами грн, банковскую карту и мобильный телефон. В городской прокуратуре при этом уточняют, что телеведущему нанесли несколько ударов руками и ногами в области головы и грудной клетки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители в течение нескольких часов установили и задержали грабителей в одном из столичных хостелов.

Злоумышленниками оказались ранее судимый за ограбления, кражи и незаконное обращение наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, а также его ровестник родом из Волынской области, пребывающий в статусе обвиняемого за кражу. В настоящее время правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления.

Шевченковское управление полиции открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса (грабеж). Следователи сообщили задержанным о подозрении, а Шевченковский районный суд Киева уже избрал фигурантам меру пресечения в виде содержание под стражей. За это преступление им грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

Как сообщает "Киев оперативный", инцидент произошел около здания Центрального отдела госрегистрации актов гражданского состояния (Дворца торжественных событий), что в районе Воздухофлотского путепровода.

Как рассказал на видео один из участников инцидента, зарегистрированный в Вараше Ровенской области, ограбление произошло рано утром, около 5:30-6:00 7 января, при этом 6 января у него был день рождения. Из его слов также следует, что нападавшие понятия не имели, кого именно грабят.

Из видео также следует, что в деле фигурируют четыре человека, двое из которых, включая жителя Вараша, находятся в статусе свидетелей. Задержанными же оказались Лоза Юрий Юриевич (также комментирует произошедшее на видео) и Дранко Вадим Дмитриевич.

Как прокомментировал нападение изданию "Страна.ua" сам Куликов, изложенная правоохранителями информация о подробностях происшествия соответствует действительности, при этом он "ни в коем случае" не связывает это со своей профессиональной деятельностью. Также 64-летний журналист отметил быструю реакцию правоохранителей на его заявление о преступлении.

"Где-то через 30 минут я был в полицейском участке. Правоохранители сразу же взялись за дело, не уточняя журналист я или футболист. Это все подробности, которые могу сообщить", – заявил он, добавив, что следы нападения все еще видны на его лице.