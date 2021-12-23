В Киеве нашли склад с поддельными и контрабандными лекарствами для онкобольных

Кибердепартамент Службы безопасности Украины со следователями полиции пресекли канал незаконного ввоза и продажи фальсифицированных лекарств, а также не сертифицированных в Украине российских и белорусских препаратов.

Как говорится в сообщении спецслужбы, организовали незаконный бизнес выходцы из Луганска, "специализировавшиеся" на препаратах для онкобольных.

"Около года злоумышленники незаконно завозили из-за границы фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также не зарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Республики Беларусь", — сказано в нем.

Товар доставлялся в Украину международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения был арендован склад в столице. Продавались же препараты через онлайн-аптеки.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

В ходе обысков, проведенных в складском помещении и по адресам фактического проживания участников группы в Киеве и Львове, изъяты препараты на 1 млн грн, наличные деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны и SIM-карты, а также банковские карты, через которые производились расчеты с покупателями.

Одному из злоумышленников сообщено о подозрении по статье 321-1 (фальсификация лекарств или обращение фальсифицированных лекарств) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании ему меры меры пресечения.