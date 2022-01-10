В Киеве поймали иностранцев, похитивших фермера и готовившихся убить его после отказа отдать $1 млн

Правоохранители задержали троих иностранцев, похитивших 30 декабря в Пирятине Полтавской области местного бизнесмена и готовившихся убить его. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, злоумышленyики силой затолкали предпринимателя на заднее сиденье автомобиля и вывезли в Киевскую область. Остановив авто на окраине Ирпеня, они потребовали у мужчины 400 тысяч долларов, а в дальнейшем увеличили сумму до 1 млн долларов, сопровождая свои действия угрозами применения насилия и убийством.

Получив отказ, потерпевшего доставили в лесной массив, где угрожали оружием и избили до потери сознания. В дальнейшем мужчину удерживали в одном из домов Киева.

"Готовясь лишить предпринимателя жизни, иностранцы заранее приобрели лопаты, надувную лодку, металлическую гантель весом 20 кг и проволоку.

Ночью 8 января на берегу Днепра правоохранители обнаружили двоих подозреваемых, а еще одного задержали в доме, где держали предпринимателя.

Машину похищенного нашли в Украинке. Фото: ГУ НП в Полтавской области Фото: ГУ НП в Полтавской области Фото: ГУ НП в Полтавской области Потерпевший. Фото: ГУ НП в Полтавской области Фермера собирались убить и утопить. Фото: Полтавская облпрокуратура

В свою очередь, как сообщили в областной полиции, о похищении своего тестя заявил правоохранителям 1 января 29-летний мужчина. По его словам, 55-летнего житель Пирятина должен был приехать к нему 31 декабря, но так и не доехал, причем связь с бизнесменом прервалась внезапно во время телефонного разговора.

Правоохранители указывают, что речь идет о фермере, а похищен он был на собственном же автомобиле Subaru Forester. Машину в дальнейшем нашли под одной из многоэтажек в Украинке Киевской области, хотя сам предприниматель удерживался в Киеве.

В ходе спецоперации были задержаны иностранцы 1995 и 1986 годов рождения, а в дальнейшем поймали и третьего соучастника 1981 года рождения, однако в полиции заявляют, что он "скрывался в Одесской области".

Сам же освобожденный предприниматель рассказал на видео, что злоумышленники "в течение недели его пытали, бросили в лес, издевались над ним, сломали ребра, пробили голову пистолетом, стреляли в него", причем применяли насилие к нему ежедневно.

Троим задержанным сообщено о подозрении в приготовлении к убийству похищенного человека; незаконном лишении свободы и похищении человека по корыстным мотивам, которое сопровождалось причинением физических страданий и применением оружия; вымогании передачи чужого имущества с угрозой убийства; а также незаконном завладении транспортным средством по предварительному сговору группой лиц (часть 1 статьи 14, пункт 3 части 2 статьи 115, часть 2 статьи 146, часть 4 статьи 189, часть 2 статьи 289 Уголовного кодекса).

Расследование дела ведет отделение №1 Лубенского районного отдела Главного управления полиции в Полтавской области (расположено в Пирятине). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.