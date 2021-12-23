В Киеве поймали организаторов "лохотрона" для желающих познакомиться с "элитными" девушками (ФОТО)

В Киеве задержали трех человек, в том числе гражданина России, организовавших мошенническую схему по выманиванию денег через организацию свиданий с "завидными невестами".

Как сообщает Киевская городская прокуратура, россиянин 1999 года рождения привлек к незаконной деятельности около десяти человек. В Печерском районе столицы было арендовано помещение, которому придали вид кафе и куда заманивали потенциальных жертв.

Для этого на популярном сайте быстрых знакомств администраторы организованного россиянином колл-центра под видом девушек знакомились с мужчинами и назначали им свидания.

Участницы схемы представлялись студентками-юристками, дочерями состоятельных бизнесменов и успешными бизнес-леди в поисках состоятельных мужчин. На встречу девушки приезжали на арендованном элитном автомобиле с водителем.

Далее потенциальным жертвам предлагалось зайти в кафе и заказать еду на вынос для дальнейшего продолжения вечера. Однако стандартные блюда и алкогольные напитки в указанном заведении стоили вдесятеро дороже, чем где бы то ни было, и в действительности покупались участниками схемы в ближайшем супермаркете. Стоимость такого ужина могла составлять от 4 до 17 тысяч грн.

Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве Фото: ГУ НП в Киеве Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура Фото: Киевская городская прокуратура

После того, как потенциальная жертва оплачивала счет, девушку якобы срочно вызвали домой и она уезжала вместе с пакетом. При этом в киевской полиции и вовсе утверждают, что в пакете купленных якобы дорогих продуктов не было вовсе и это был просто муляж, с которым девушка вскоре возвращалась обратно и который далее использовался повторно.

За каждое "удачное" свидание участница схемы получала свой процент. Ежедневно жертвами мошеннической схемы становились десятки мужчин. По предварительным данным, заработок мошенников составлял до 60 тысяч грн в день.

Однако на одно из свиданий явились сотрудники столичного управления миграционной полиции в сопровождении спецназна и задержали троих организаторов. Помощниками россиянина оказались уроженка Волыни 2002 года рождения и уроженец Закарпатской области 1997 года рождения.

Открыто производство по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Следователи готовят сообщения о подозрении задержанным и ходатайства в суд об избрании им мер пресечения. Фигурантам грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества. Полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к мошеннической деятельности.