В Киевской области незаконно присвоили более 100 гектаров лесных угодий (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали в Киевской области организованную преступную группировку, участники которой проводили масштабные сделки с землей лесного фонда Украины.

Как передает пресс-центр СБУ, злоумышленники незаконно переоформляли государственные земельные участки на подставные лица для продажи.

В СБУ отмечают, что участники схемы нелегально вывели из госсобственности более 100 гектаров лесных угодий на территории региона.

По предварительным данным, противоправная деятельность организаторов сделок нанесла государству ущерб более чем на 1 млрд грн.

Кроме того, проверяется информация по оформлению земли на участников незаконных вооруженных формирований оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

В состав группировки входило около 30 человек. Среди них частные и государственные регистраторы, нотариусы, адвокаты, землеустроители и бывшие работники Госгеокадастра.

Правоохранители сообщили, что участники преступной группы незаконно выводили участки лесных угодий из госсобственности и переоформляли их на представителей подконтрольных коммерческих структур.

После этого злоумышленники планировали изменить целевое предназначение земли под застройку для перепродажи аффилированным компаниям.

Сотрудники СБУ задокументировали факты присвоения земель государственного фонда на территориях Бучанской, Боярской, Ирпенской и Дмитровской ОТГ.

Во время обысков по местам жительства участников группировки правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и документы с доказательствами противоправной деятельности,

штампы и печати частных регистраторов, которые они использовали для проведения сделок.

В настоящее время решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении и избрании судом меры пресечения.

На присвоенные земельные участки наложен арест, готовятся материалы по возвращению их в государственную собственность.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводились сотрудниками СБУ в городе Киеве и Киевской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Напомним, СБУ разоблачила должностных лиц одного из поселковых советов Киевской области, которые совершили многомиллионные махинации с земельными участками в Обуховском районе.

Ранее Служба безопасности Украины выявила в одном из районных советов Киевской области масштабную схему вымогательства денег у граждан за решение земельных вопросов.