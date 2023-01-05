Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Злочинність
Дата публікації

В Києві чоловік з ножем пограбував пункт видачі мікрокредитів

В Києві чоловік з ножем пограбував пункт видачі мікрокредитів

В Києві правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував пункт видачі мікрокредитів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"03 січня 2023 року в кредитну установу, розташовану по вул. Старовокзальній, увірвався чоловік в чорній медичній масці та вчинив напад на працівницю. Забризкавши обличчя жінки газовим балончиком, нападник вдарив її кулаком по голові та, погрожуючи ножем, забрав із сейфа 22 тисячі гривень", - сказано в повідомленні.

Зловмисник втік з місця події, однак його особу встановили правоохоронці, а чоловіка затримали по гарячим слідам.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Нагадаємо, 2 січня у Вінниці невідомий поранив ножем священника ПЦУ. Пізніше правоохоронцям вдалося затримати нападника зі стріляниною.

Автор:
Степан Крьока