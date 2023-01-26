В Києві піймали засновника шахрайского сайту з продажу техніки Ukrbay

Дарницьке управління поліції Києва за оперативного супроводження столичної кіберполіції викрили 37-річному уродженця Донецька, який під виглядом здійснення інтернет-продажів заволодів коштами громадян.

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Як повідомляє Київська міська прокуратура, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури чоловіку було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу.

За даними слідства, підозрюваний у 2022 році заснував інтернет-сайт Ukrbay та розмістив на ньому неправдиві оголошення про продаж комп’ютерів, побутової техніки та інших непродовольчих товарів.

Зловмисник вимагав від довірливих покупців повну передоплату за обраний товар. Оплата надходила на банківські картки, оформлені на його близьких родичів. Таким чином чоловік ошукав понад 60 громадян та заволодів їхніми коштами на суму понад 1,5 мільйона гривень.

Фото: Київська міська прокуратура

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного було вилучено комп’ютерну техніку, з якої здійснювалось адміністрування інтернет-сайту, та банківські картки, на які перераховувалися кошти.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та вживаються заходи для встановлення всіх потерпілих від шахрайських дій. За вчинене чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо також, що рік тому поліція та Служба безпеки України виявила у тюрмі у Вінниці злочинну групу, яка крала гроші громадян через фішингові сайти, які візуально імітували популярні торгові платформи. Перед цим на фіктивному продажі товарів в інтернеті викрили ув'язнених однієї з виправних колоній Львівської області.