В Києві за час війни відкрили 6 тисяч справ про шахрайство: які нові схеми з'явилися

З початку повномасштабної війни столичними поліцейськими розпочато вже 6018 кримінальних проваджень за фактами шахрайства. Про це йдеться у повідомленні Головного управління поліції в Києві.

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Там зазначають, що в умовах воєнного стану з’явилися нові злочинні схеми аферистів, повіривши у які громадяни втрачають кошти та наражають себе на небезпеку. Серед них, зокрема, правоохоронці виділяють наступні:

- "Збір коштів для військових": шахраї під виглядом волонтерів збирають гроші на амуніцію, лікування чи інші необхідні для військових речі, проте привласнюють усі донати собі. У цьому випадку поліція закликає громадян довіряти лише перевіреним благодійним організаціям або державним спеціальним рахункам, перевіряти правильність назв сайтів, на які вони переходять та де вводитять свої персональні дані.

- "Надання інформації про місцезнаходження безвісти зниклих родичів": побачивши у Інтернеті оголошення про розшук зниклої людини, зловмисники зв’язуються з авторами публікації та повідомляють про те, що мають інформацію про місцезнаходження зниклого, але вимагають винагороду за таку послугу. Таким людям радять одразу звертайтись до правоохоронців.

- "Евакуаційні перевезення": зловмисники розміщують в інтернеті оголошення про перевезення громадян із зони бойових дій до більш безпечного місця. Втім, за свої послуги вимагають оплату наперед. Отримавши гроші, вони більше на зв'язок не виходять. Поліцейські закликають довіряти лише перевіреним благодійним організаціям, які займаються евакуацією громадян та не сплачувати гроші наперед невідомим, а також купувати квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах.

- "Оренда житла за вигідною ціною для переселенців": у таких випадках аферисти здають "уявні" квартири чи будинки в оренду, однак після отримання передплати на картку не виходять на зв’язок. Поліція радить завжди перевіряти інформацію про власника помешкання та просити переглянути документи на житло та паспорт орендодавця.

- "Ваш син потрапив у полон": зловмисники телефонують батькам або іншим родичам зниклих та, називаючи ім’я та прізвище зниклого, повідомляють, що він нібито перебуває у полоні, а для того, щоб його визволити, потрібно сплатити гроші. Поліцейські радять не панікувати та не піддаватися емоціям, а спочатку спробувати самостійно зв’язатися з родичем та зателефонувати до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених або звернутися до найближчої військової адміністрації чи правоохоронців.

Крім того, поліція вказує, що аферисти продовжують ошукувати онлайн-продажем неіснуючих товарів; представляються банківськими працівниками, які, дізнавшись дані банківської картки, переводять кошти на свої рахунки; а також телефонують під виглядом правоохоронців, які вимагають сплатити гроші за непритягнення когось із родичів до кримінальної відповідальності.

Поліція закликає ретельно перевіряти отриману інформацію, не поспішати виконувати вказівки незнайомих людей, не перераховувати кошти на чужі карткові рахунки та не впускати незнайомців до помешкань і вимагати від них пред’явити документи.

Якщо ж попри всі застережні заходи громадяни чи їхні рідні стали жертвою шахрайського злочину, правоохоронці закликають негайно звертатися до найближчого управління поліції або телефонувати за номером 102.

Джерело фото: ua.depositphotos.com