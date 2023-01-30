В Києві затримали групу серійних викрадачів авто

Правоохоронці викрили групу серійних викрадачів автомобілів в Києві. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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У Києві викрито групу серійних викрадачів автомобілів – зловмисників перевіряють на причетність до понад 40 епізодів

"Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом громадянам за фактом незаконного заволодіння транспортними засобами та зберігання зброї та боєприпасів", - сказано в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, підозрювані, починаючи з березня 2022 року, розробили схему крадіжок автомобілів, використовуючи для цього пристрої для приглушення GPS сигналів, трекери та інші спеціальні засоби. Учасники групи за підробленими службовими посвідченнями безперешкодно пересувались столицею у нічний час. Один з них заздалегідь підшуковував транспортні засоби, власники яких на тривалий час залишали їх без нагляду. Викрадені транспортні засоби спочатку переганяли в інше місце, а потім перепродавали.

На цей час встановлено 4 факти незаконного заволодіння транспортними засобами, а саме трьома автівками та мотоциклом. Правоохоронці підозрюють учасників групи до вчинення понад 40 епізодів.

Також встановлено, що один з затриманих наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні за фактами вчинення аналогічних злочинів.

Під час обшуку за місцем мешкання фігурантів вилучили грошові кошти, одяг, у якому вчинялися злочини, пристрої зв'язку, 5 предметів, схожих на магазини від автоматичної зброї, понад 400 боєприпасів, 34 гумових кулі, предмет, схожий на АК-74 із глушником, штик-ніж та мисливський арбалет.

Санкціями статей передбачено покарання до 12- ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, з початком обстрілів об'єктів критичної інфраструктури та відключень світла Нацполіція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів.