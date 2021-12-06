В Кривом Роге накрыли криптовалютную ферму на коммунальном предприятии (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники отделения №3 (Покровское) Криворожского районного управления полиции в ходе обыска 3 декабря на территории одного из коммунальных предприятий обнаружили ферму по майнингу криптовалюты. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Днепропетровской области.

Организаторы обустроили майнинг-ферму на неработающей резервной подстанции, куда доступ для рядовых граждан был ограничен. Для минимизации собственных расходов они незаконно подключались к коммунальным электросетям.

"В ходе обыска в помещении полицейские обнаружили ряд майнинг-ферм с видеокартами и материнскими платами, ноутбук-администратор, жесткие диски, флэш-носители, роутеры и блоки питания, с помощью которых осуществлялось генерирование", — говорится в сообщении.

По результатам обыска правоохранители изъяли специальное техническое оборудование на общую сумму около 4 млн грн.

Полиция усматривает признаки преступления по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на установление причастных к организации данной деятельности на территории КП. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Напомним также, что 3 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении совместно со следователями полиции подпольной криптофермы в съемном ангаре в Бучанском районе Киевской области, которая наворовала электроэнергии на 3,5 млн грн.

Стоит напомнить, что в июле СБУ заявила, что разоблачила с полицией центр майнинга криптовалюты, располагавшийся непосредственно в одном из бывших помещений компании "Винницаоблэнерго".

Однако вскоре выяснилось, что разгромленной в Виннице "майнинговой фермой" оказалась крупная IT-компания MMI Engineering, имеющая уставный капитал в 200 млн грн.