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В Кривом Роге накрыли криптовалютную ферму на коммунальном предприятии (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники отделения №3 (Покровское) Криворожского районного управления полиции в ходе обыска 3 декабря на территории одного из коммунальных предприятий обнаружили ферму по майнингу криптовалюты. Об этом говорится в сообщении Главного управления полиции в Днепропетровской области.
Организаторы обустроили майнинг-ферму на неработающей резервной подстанции, куда доступ для рядовых граждан был ограничен. Для минимизации собственных расходов они незаконно подключались к коммунальным электросетям.
"В ходе обыска в помещении полицейские обнаружили ряд майнинг-ферм с видеокартами и материнскими платами, ноутбук-администратор, жесткие диски, флэш-носители, роутеры и блоки питания, с помощью которых осуществлялось генерирование", — говорится в сообщении.
По результатам обыска правоохранители изъяли специальное техническое оборудование на общую сумму около 4 млн грн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Полиция усматривает признаки преступления по статье 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
Правоохранители проводят следственные мероприятия, направленные на установление причастных к организации данной деятельности на территории КП. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Напомним также, что 3 декабря Служба безопасности Украины заявила о разоблачении совместно со следователями полиции подпольной криптофермы в съемном ангаре в Бучанском районе Киевской области, которая наворовала электроэнергии на 3,5 млн грн.
Стоит напомнить, что в июле СБУ заявила, что разоблачила с полицией центр майнинга криптовалюты, располагавшийся непосредственно в одном из бывших помещений компании "Винницаоблэнерго".
Однако вскоре выяснилось, что разгромленной в Виннице "майнинговой фермой" оказалась крупная IT-компания MMI Engineering, имеющая уставный капитал в 200 млн грн.