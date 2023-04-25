В Кривому Розі знайшли підпільну фабрику тютюну для кальяну (ФОТО)

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві та Київській області викрили масштабну незаконну схему з виготовлення та реалізації тютюну для кальяну в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Як ідеться в повідомленні відомства, слідством встановлено групу осіб, які організували масове виробництво тютюну на території складських приміщень без відповідних ліцензій.

За допомогою спеціального обладнання особи налагодили повний цикл виробництва тютюнових виробів. Готова тютюнова продукція транспортувалася до Києва та Київської області, де збувалася через торгові магазини виключно за готівку.

БЕБ провело обшуки за місцем здійснення господарської діяльності та вилучили понад 2,6 тонни тютюну, фурнітуру та обладнання. Загальна орієнтовна вартість вилученого становить 17,4 мільйона гривень. Наразі встановлюється повне коло причетних до злочинної схеми осіб.

Розслідування ведеться за частиною 2 статті 190 (шахрайство) та частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Нагадаємо також, що, за даними голови комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, саме куріння кальяну є причиною 88% порушень українськими закладами громадського харчування антитютюнового законодавства.