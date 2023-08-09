В Кропивницькому затримали депутата, що виявився рекетиром: особисто "вибивав" гроші з бізнес-партнера (ФОТО, ВІДЕО)

Правоохоронці затримали у Кропивницькому депутата міської ради за підозрою в організації злочинної групи, яка шляхом фізичного насилля та погроз вимагала гроші в бізнесу.

Задокументували злочинну діяльність слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводження СБУ та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

В ході слідства встановлено, що депутат під надуманим приводом вимагав у підприємця, з яким мав спільний бізнес, 92 тисячі доларів, причому за несплату "боргу" нараховувалися відсотки. Разом зі спільником фігурант залякував потерпілого та його родину.

Також встановлено, що аби примусити виплатити йому надуманий борг, депутат неодноразово застосовував до підприємця фізичне насилля. В свою чергу, через відсутність можливості сплатити такі кошти потерпілий змушений був продати нерухомість членів своєї родини – земельну ділянку та торговельні заклади.

Загалом, за даними слідства, до складу очолюваної депутатом банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті. За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами, а в разі відмови застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивством.

Затримали депутата у його офісі під час чергового отримання частини коштів в сумі 29 тисяч доларів. Під час обшуків за місцем проживання та роботи затриманого вилучені готівкові кошти, коштовності та майно потерпілого підприємця.

Фігуранту та його спільнику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу (вимагання в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою чи в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція Фото: Нацполіція

Слідство звернулося до суду з клопотанням щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до злочинної діяльності групи для притягнення їх до відповідальності.