В Миколаєві заарештували двох агентів ФСБ, через яких обстрілами пошкоджено декілька заводів - СБУ

Служба безпеки України заявляє про виявлення її співробітниками двох ворожих агентів, причетних до діяльності російської агентурної мережі у Миколаївській області.

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Як ідеться у повідомленні СБУ, ті за завданням російської спецслужби здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність, а саме збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки Збройних сил України.

У відомстві кажуть, що отримані дані окупанти використовували для нанесення прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів, у тому числі по позиціях українських військових.

За даними СБУ, в результаті дій цієї мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури.

Фото: СБУ

"Зловмисники, за даними слідства, потрапили у поле зору російських спецслужб завдяки проросійським поглядам, яких не приховували. З початком широкомасштабного вторгнення на них вийшов так званий "відповідальний за збір розвідінформації" на території Миколаївського регіону. У подальшому він був посередником між співробітниками ФСБ, які координували його дії, та коригувальниками", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що фігуранти здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

До виконання деяких завдань, за даними слідства, вони залучали своїх знайомих. Під час обшуків, проведених СБУ за місцями проживання агентів, було виявлено та вилучено "обладнання для передачі розвідданих".

Наразі цим особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу, яке стосується лише несанкціонованого поширення інформації про переміщення військових (за відсутності ознак державної зради або шпигунства), якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчо-оперативні дії для встановлення інших причетних осіб тривають.

Нагадаємо при цьому, що у Верховну Раду наразі внесено законопроєкт, який передбачає розширення статті 114-2 КК і на розповсюдження даних про діяльність об'єктів критичної інфраструктури та державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. Але цей документ досі навіть не розглядався.