В МВС розповіли, як змінилася криміногенна ситуація в Украіні за час війни

Порівняно з довоєнним часом кількість злочинів в Україні зменшилася на 10%.

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Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє "Урядовий портал".

За словами очільника МВС, кількість майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбоїв) зменшилася на 40%.

"Звичайно деякі категорії злочинів – такі як викрадення автотранспорту – збільшилося. Тому що в нас тут ворог стояв і наші машини вивозив", - зауважив Клименко.

Він додав, що також збільшилася кількість вбивств, тому що правоохоронці багато зареєстрували вбивств цивільного населення ворогом.

"І збільшилося в нас шахрайство, але тут в нас збільшилося й розкриття всіх злочинів", - наголосив міністр.

У цілому, резюмував очільник МВС, криміногенна ситуація в державі контрольована, а всі правоохоронні органи працюють у штатному режимі.

Раніше Коименко повідомляв, що зпочатку війни кількість смертельних ДТП знизилася на 17%.