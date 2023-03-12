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В МВС розповіли, як змінилася криміногенна ситуація в Украіні за час війни
Порівняно з довоєнним часом кількість злочинів в Україні зменшилася на 10%.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє "Урядовий портал".
За словами очільника МВС, кількість майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбоїв) зменшилася на 40%.
"Звичайно деякі категорії злочинів – такі як викрадення автотранспорту – збільшилося. Тому що в нас тут ворог стояв і наші машини вивозив", - зауважив Клименко.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що також збільшилася кількість вбивств, тому що правоохоронці багато зареєстрували вбивств цивільного населення ворогом.
"І збільшилося в нас шахрайство, але тут в нас збільшилося й розкриття всіх злочинів", - наголосив міністр.
У цілому, резюмував очільник МВС, криміногенна ситуація в державі контрольована, а всі правоохоронні органи працюють у штатному режимі.
Раніше Коименко повідомляв, що зпочатку війни кількість смертельних ДТП знизилася на 17%.