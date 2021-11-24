В Николаеве накрыли сеть подпольных АЗС (ФОТО)

В Николаеве правоохранители разоблачили преступную схему по закупке и продаже низкокачественных нефтепродуктов без сертификатов соответствия, паспортов качества и деклараций соответствия.

Как сообщает Главное управление полиции в Николаевской области, представители АЗС закупали несертифицированное горючее исключительно за наличные.

В дальнейшем они продавали нефтепродукты через заправочные станции, большинство из которых функционировали без разрешительных документов, а остальные с грубыми нарушениями правил пожарной безопасности и законодательства о труде.

22-23 ноября оперативники и следователи с участием специалистов управления контроля над подакцизными товарами областных управлений Государственной налоговой службы, Госслужбы труда и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели обыски на АЗС, изъяв горючего на сумму почти 2 млн грн, а также спецоборудование, черновые записи, хозяйственную документацию и деньги.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Дело расследуется по статье 364-1 Уголовного кодекса (злоупотребление полномочиями должностным лицом частного юрлица). Проводятся следственные действия по установлению всех привлеченных к схеме и привлечению их к ответственности.

Напомним также, что в сентябре на АЗС в соседней Одесской области нашли 200 тонн нелегального топлива. В мае же запорожские налоговики накрыли целую нефтебазу с некачественным дизтопливом на 21 млн грн.

Перед этим Служба безопасности Украины сообщала, что разоблачила сеть трейдеров и АЗС, торговавших некачественным топливом в Ивано-Франковской области.

Кроме того, спецслужба накрыла нелегальный завод по производству дизтоплива под Днепром, контрафактная продукция которого сбывалась через АЗС в крупнейших городах Днепропетровской и Полтавской областей. Еще один мини-НПЗ спецслужба прикрыла незадолго до этого в Кировоградской области.