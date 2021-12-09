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В Николаеве задержали с наркотиками полицейского. Им оказался сын судьи Бобровой, вынесшей скандальное решение по делу НГЗ
Сын николаевской судьи Бобровой, которая находится под следствием по делу НГЗ, попался на наркотиках.
Ночью 7 декабря в Николаеве задержали за хранение наркотиков 23-летнего следователя Корабельного отдела полиции, который вместе со своим товарищем пытался скрыться от правоохранителей, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Об этом сообщает местное издание “Новости N".
Как пишет издание, один из мужчин попытался выбросить пакет с амфетамином, но он был изъят полицейскими. Во время задержания молодой человек вёл себя вызывающе и оскорблял полицейских, а его тест на алкоголь показал 1,9 промилле.
Задержанных доставили в Центральный райотдел полиции. Туда позже прибыла мать задержанного, судья Заводского суда Николаева.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как выяснилось, речь идет о сыне судьи Ирины Бобровой, Владиславе Бобровом. Информацию подтвердил источник издания в полиции. Помимо этого, Владислав Бобров указан в декларации судьи Бобровой как ее сын.
Боброва же известна своим скандальным решением по делу о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн в пользу общественной организации «Стоп шлам», которое она вынесла, основываясь на поддельной экспертизе.
Из-за этого сегодня в отношении Бобровой идет расследование в НАБУ и ГБР по статьям "Злоупотребление властью", "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и "Служебный подлог".