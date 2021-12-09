В Николаеве задержали с наркотиками полицейского. Им оказался сын судьи Бобровой, вынесшей скандальное решение по делу НГЗ

Сын николаевской судьи Бобровой, которая находится под следствием по делу НГЗ, попался на наркотиках.

Ночью 7 декабря в Николаеве задержали за хранение наркотиков 23-летнего следователя Корабельного отдела полиции, который вместе со своим товарищем пытался скрыться от правоохранителей, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Об этом сообщает местное издание “Новости N".

Как пишет издание, один из мужчин попытался выбросить пакет с амфетамином, но он был изъят полицейскими. Во время задержания молодой человек вёл себя вызывающе и оскорблял полицейских, а его тест на алкоголь показал 1,9 промилле.

Задержанных доставили в Центральный райотдел полиции. Туда позже прибыла мать задержанного, судья Заводского суда Николаева.

Как выяснилось, речь идет о сыне судьи Ирины Бобровой, Владиславе Бобровом. Информацию подтвердил источник издания в полиции. Помимо этого, Владислав Бобров указан в декларации судьи Бобровой как ее сын.

Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва

Боброва же известна своим скандальным решением по делу о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн в пользу общественной организации «Стоп шлам», которое она вынесла, основываясь на поддельной экспертизе.

Из-за этого сегодня в отношении Бобровой идет расследование в НАБУ и ГБР по статьям "Злоупотребление властью", "Незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда" и "Служебный подлог".