В обмін за голоси на псевдореферендумі окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей

На “псевдореферендумах” окупанти намагалися підкупити українців безкоштовними продуктами харчування та пропонували людям "військову форму" на дітей.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що у ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка.

Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

"Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні", - зазначають в СБУ.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

"Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій", - повідомляють в СБУ.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали "обхід" кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за".

"СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані", - підкреслюють правоохоронці.

Раніше СБУ повідомила про підозру ще 26 організаторам псевдореферендуму у Донецькій та Луганській областях України.

Також за матеріалами СБУ підозру у колабораційній діяльності отримав "голова "ЛНР" Леонід Пасічник. Саме він підписав звернення депутатів так званої "ЛНР" щодо набрання чинності злочинним "законом" про референдум "ЛНР" щодо питання про входження до складу Росії на правах суб'єкта Росії".

Крім того, СБУ повідомила про підозри ще 16 організаторам так званих "референдумів" щодо "входження" областей України до складу Росії, в тому числі Денису Пушиліну ("голова "ДНР") та Володимиру Сальдо ("голова військово-цивільної адміністрації" Херсонської області).