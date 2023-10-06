В Одесі піймали іноземця, що замовив вбивство власника київської стоматологічної клініки (ФОТО, ВІДЕО)

Головне слідче управління та департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України та директорату по боротьбі з організованою злочинністю головного інспекторату поліції Молдови за силової підтримки спецназу КОРД затримали в Одесі іноземця, підозрюваного у замовленні вбивства власника стоматологічної клініки в Києві.

Про це повідомляють ДСР Нацполіції та Офіс генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справі. Зазначається, що в середині вересня ДСР в межах міжнародної співпраці отримав від колег з Молдови інформацію щодо підготовки до замовного вбивства.

Іноземець підшукував кілера, який за 15 тисяч доларів мав ліквідувати громадянина України. Цю інформацію оперативники та слідчі миттєво взяли в роботу, і вже за кілька днів ідентифікували потенційних жертв і кілера.

Також встановлено мотиви й майбутні плани замовника: іноземець хотів заволодіти бізнесом українця, тому після ліквідації чоловіка повинні були вбити його дружину, аби позбутися можливого спадкоємця в її особі.

Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора Фото: Офіс генпрокурора

Зʼясувалося, що до війни замовник орендував приміщення, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка. Після 24 лютого 2022 року він виїхав з України та перестав платити орендну плату. Відповідно, орендодавець уклав договір із новим клієнтом.

Окрім того, під час оперативно-слідчих заходів правоохоронці дізналися й про подальші кримінальні плани фігуранта: після ліквідації подружжя наступною жертвою повинен був стати співвітчизник замовника.

Кілер пішов на співпрацю з правоохоронцями і під їхніс контролем вів усі перемовини із фігурантом. В якості авансу він отримав 5 тисяч доларів. Ще 10 тисяч замовник повинен був надіслати після надання доказів вбивства власника клініки. Гроші він передавав через посередників: вони залишали їх у вказаному фігурантом місці, після чого найнятий ним кілер отримував повідомлення з координатами.

"За сприяння Інтерполу та Європолу українські та молдавські колеги були на постійному звʼязку, обговорювали деталі проведення спільної поліцейської спецоперації. Для того, щоб врятувати життя потерпілим, українські правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, а відтак замовник отримав фотопідтвердження і перерахував гроші", - зазначають в поліції.

Судячи з опублікованих фото, затримали підозрюваного на парковці готелю M1 Club Hotel біля пляжу Ланжерон в Одесі. Також правоохоронці провели санкціоновані обшуки в осіб, які можуть бути причетні до злочину, на території облцентру та у Києві.

Фігуранту повідомлено підозру за частиною 1 статті 14, пунктом 11 частини 2 статті 115 (підготовка до умисного вбивства на замовлення) Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.