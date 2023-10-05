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В Одесі піймали рекетирів, що вибивали "борги" з бізнесу: від фермера хотіли майже 1 мільйон (ФОТО)
Слідчі Головного управління поліції в Одеській області спільно зі співробітниками Служби безпеки України викрили трьох уродженців іноземної країни з кримінальним минулим у вимаганні грошей з землевласника.
Як повідомляють в поліції та СБУ, вони за попередньою змовою з іншими наразі невстановленими особами висунули чоловіку вимогу сплатити понад 900 тисяч гривень нібито в якості погашення боргових зобов'язань перед іншою особою, яких в дійсності потерпілий не мав.
Спільники у телефонному режимі та під час особистих зустрічей погрожували чоловіку і членам його родини заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та фізичною розправою, а також знищенням сільськогосподарської техніки у разі відмови виконувати їхні вимоги.
Під тиском погроз потерпілий двічі передав зловмисникам гроші, які були у нього, в сумі 20 тисяч гривень та 500 доларів. Не маючи можливості заволодіти відразу великою сумою коштів, правопорушники встановили графік, згідно з яким громадянин повинен був "повертати" їм решту "боргу".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Під час розшукових та інших слідчих заходів правоохоронці затримали в Одесі двох фігурантів віком 51 та 49 років. Йдеться про лідера та активного учасника міжетнічного організованого злочинного угруповання.
Їм повідомлено про підозру у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, пошкодження чи знищення його майна, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб (частина 4 статті 189 Кримінального кодексу).
Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Суд вже обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак з правом внесення застави розміром 2 мільйона гривень.
Вживаються заходи щодо затримання ще одного фігуранта віком 29 років. Також встановлюються інших особи, причетні до злочину. Самі ж викриті зловмисники перевіряються й на причетність до інших аналогічних злочинів.
За попередніми даними, фігуранти під штучними приводами систематично "вибивали" гроші з представників комерційних структур, у тому числі малого бізнесу, чинили щодо потерпілих психологічний тиск і погрожували насильством та фізичною розправою.
Також зазначається, що бандити здійснювали розбійні напади та інші тяжкі злочини, які загрожували життю і здоров’ю людей. Правоохоронці закликають громадян, які могли стати їхньою жертвою, звертатися за номером телефону 0683182226.