В Одесі піймали трьох членів банди померлого "злодія в законі" "Антимоса", що тероризувала бізнес (ФОТО)

Служба безпеки України в результаті спецоперації в Одесі нейтралізувала потужне злочинне угруповання так званого “сухумсько-кутаїського клану”, зокрема затримали й діючого співробітника одного з регіональних правоохоронних органів.

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Як вказують у спецслужбі, діяльність всієї банди координував один із впливових представників кримінального світу – "злодій в законі" Антимоз Кухілава на прізвисько "Антимос".

Через внесення до санкційного списку, затвердженого Радою національної безпеки та оборони, йому було заборонено в’їзд до України, і він керував злочинною діяльністю з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.

Зазначається, що зловмисники тероризували мешканців півдня України та "вибивали" гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати "данину", до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За оперативними даними, учасники банди причетні до викрадення і катування людей, щоб отримати "викуп" за їх звільнення. Незаконно здобуті таким чином гроші вони використовували для наповнення "злодійської каси" та підтримки засуджених поплічників у місцях позбавлення волі.

Крім того, як вказує СБУ, лідери угруповання намагалися поширити свій злочинний вплив на територію причорноморського регіону. Для цього вони залякували людей і вчиняли на них розбійні напади з особливою жорстокістю.

За даними слідства, до складу банди входило декілька мешканців Одеси, у тому числі кримінальники, які раніше притягалися до відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Встановлено, що зловмисники намагались "вибити" 200 тисяч доларів з одеського підприємця. Упродовж оперативної комбінації співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу центру спецоперацій "А" запобігли розбою, задокументували злочинні дії угруповання і затримали трьох активних учасників.

Судячи з опублікованих фото, затримання відбулося за розі вулиць Ніжинської та Спиридонівської у центрі міста. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників правоохоронці виявили реактивну протитанкову гранату, пістолет Макарова, бойову гранату Ф-1 та набої до стрілецької зброї різного калібру. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Затриманим повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Справу розслідує Головне управління поліції в Одеській області, заходи з викриття і затримання зловмисників проводило обласне управління СБУ за процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури Одеси.

Зазначимо, що Кухілава, як повідомляли днями ЗМІ, помер 15 вересня у віці 65 років у лікарні в турецькій Анталії.