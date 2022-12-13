В Одесі судитимуть правоохоронця, який пограбував бізнесмена, відібравши $200 тисяч

Державне бюро розслідувань завершило розслідування та передало до суду обвинувальний акт стосовно колишнього вже правоохоронця, який з двома спільниками напав та пограбував мешканця Одеси.

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Як ідеться у повідомленні відомства, у вересні поточного року в Одесі правоохоронець дізнався, що місцевий підприємець планує зняти з банківського рахунку значну суму грошей. Разом зі спільниками він прослідкував за чоловіком від банку до будинку.

У під’їзді вони напали на нього та відібрали 200 тисяч доларів. Грабіжників затримали при спробі втечі з місця злочину з награбованим. Правоохоронець наразі звільнений з місця служби.

Разом зі спільниками він обвинувачується у грабежі, вчиненому організованою групою (частина 5 статті 186 Кримінального кодексу). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо також, що у листопаді ДБР завершило розслідування та передало до суду справу проти затриманого на початку серпня начальника митного посту "Рені" Одеської митниці, який стягував з брокерів фіксовану плату за оформлення документів на експорт зернових культур.

Крім того, зазначимо, що наприкінці серпня Служба безпеки України піймала в Одесі трьох членів банди померлого "злодія в законі" Антимоза Кухілави, яка тероризувала бізнесменів, "вибиваючи данину" з них.