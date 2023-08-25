В Одесі військовий чиновник вкрав бюджетні кошти на будівництві спорткомплексу для ЗСУ

На Одещині викрито ексзаступника начальника КЕУ та підприємця, які заволоділи понад 1,2 млн грн під час будівництва спортмайданчиків для військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці ліквідувала ще одну корупційну схему розкрадання оборонного бюджету під час зведення інфраструктурних об’єктів для ЗСУ. У результаті комплексних заходів в Одесі затримано головного інженера військового квартирно-експлуатаційного управління.

За даними слідства, посадовець привласнив більше ніж 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу в одному з військових містечок регіону.

"Для реалізації оборудки він залучив директора місцевої будівельної компанії. Відповідно до укладеного договору підприємець мав забезпечити всі роботи зі зведення сучасного спорткомплексу для українських захисників. Однак, підрядники не виконали свої зобов’язання. Зокрема не встановили понад 800 м² гумового покриття та понад 50 засобів зовнішнього освітлення", - зауважили в СБУ.

При цьому фігуранти отримали повну оплату з бюджету і вивели гроші у тінь та розподілили між собою. Для цього вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації.

Будівельно-технічні та економічні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів головному інженеру військового квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем).

Крім того, за такими ж статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії його спільника – директора компанії-підрядника.

"Наразі вирішується питання щодо обрання обом фігурантам запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Насамперед перевіряється причетність до «схеми» інших посадовців військового квартирно-експлуатаційного управління. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув одну з військових частин та шахрайським способом заволодів майже 7 млн гривень.