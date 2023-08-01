В Одесі викрили військового чиновника, який вимагав "відкати" за ремонт казарм для мобілізованих

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала посадовців одеського військового квартирно-експлуатаційного управління, які регулярно вимагали "відкати" від підрядників, що ремонтували казарми для мобілізованих в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Згідно з повідомленням, посадовець вимагав 20% від загальної суми договору. Таким чином, зловмисник мав отримати від представників місцевої ремонтно-будівельної компанії більше ніж 400 тис. грн. Для того, щоб забрати кошти від підрядників, посадовець залучив свого підлеглого, але співробітники СБУ затримали його "на гарячому" під час отримання хабара.

Наразі затриманому посереднику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Також правоохоронці затримали ще одного учасника оборудки – керівника афілійованої комерційної структури, який привласнював гроші за виконання ремонтних робіт на військових об’єктах. Служба безпеки провела обшуки на робочих місцях підозрюваних, де виявила речові докази злочину, у тому числі документи і печатки фіктивних підприємств.

Зазначимо також, що СБУ викрила корумпованого співробітника Миргородського центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині. Фігурант брав хабарі за "допомогу" чоловікам в ухиленні від призову на військову службу.