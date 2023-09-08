В Одесі винесли вирок пожежнику, який на замовлення підпалював елітні автомобілі

Суд визнав винним в умисному знищенні майна колишнього співробітника одного з підрозділів Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, який організовував замовні підпали автомобілів в Одесі.

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Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, йому за частиною 3 статті 28, частино 2 статті 194 Кримінального кодекса призначено покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Окрім цього, вироки отримали два спільники чоловіка - їм дали шість та шість із половиною років тюрми відповідно. В суді було доведено, що ексрятувальник з метою наживи створив і очолив організовану групу.

Чоловіки отримували заробіток, виконуючи замовлення на підпали чужого майна, зокрема транспортних засобів. Ділки ретельно готувались та планували кожен зі своїх злочинів, відслідковуючи своїх "жертв" та терпляче вичікуючи сприятливий момент для доведення свого наміру до кінця.

Так, у період з листопада 2019 року по червень 2020 року "гастролери" з Дніпропетровщини за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто в Одесі. Внаслідок таких протиправних дій автомобілі були повністю знищені, чим їхнім власникам було спричинено збитки на майже 1,8 мільйона гривень.

В прокуратурі також публікують фото підпалів, до яких виявилися причетні зловмисники, скоєних, зокрема, у центрі міста та біля ЖК "Острови" на вулиці Марсельській.