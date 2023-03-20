В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони

В ході спецоперації на Одещині Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився колишній правоохоронець, завербований ФСБ. Він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ і прикордонників в Одеській та Миколаївській областях.

Особливу увагу зловмисник приділяв збору інформації про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ". Він навіть записався на співбесіду до керівництва добробату, повідомляють у СБУ.

Шпигун фотографував місця дислокації військових та планував завербувати командира. Правоохоронці затримали його під час виконання ним розвідувального завдання.

СБУ встановила, що затриманий добровільно зв’язався з росіянами і запропонував свою допомогу у війні проти України. Як винагороду за шпигунство він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, з проханням призначити його на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.

Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак. Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.