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В Одесі затримали агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони
В ході спецоперації на Одещині Служба безпеки України викрила російського агента, яким виявився колишній правоохоронець, завербований ФСБ. Він збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ і прикордонників в Одеській та Миколаївській областях.
Особливу увагу зловмисник приділяв збору інформації про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ". Він навіть записався на співбесіду до керівництва добробату, повідомляють у СБУ.
Шпигун фотографував місця дислокації військових та планував завербувати командира. Правоохоронці затримали його під час виконання ним розвідувального завдання.
СБУ встановила, що затриманий добровільно зв’язався з росіянами і запропонував свою допомогу у війні проти України. Як винагороду за шпигунство він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, з проханням призначити його на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак. Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще 4 бойовиків, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.