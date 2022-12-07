В Одесі затримали агента РФ, який "полював" за українськими "Нептунами" - СБУ (ВІДЕО)

Служба безпеки затримала в Одесі агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Серед його основних завдань було виявлення можливих бойових позицій протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів "Нептун". Крім того, ворожого поплічника цікавила інформація щодо розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ця розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по місту. Після "прильотів" по міській інфраструктурі агент "доповідав" кураторам про результати ворожого обстрілу.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби РФ і запропонував їм свою допомогу. Встановлено, що зловмисник контактував з агресором через анонімні месенджери та соцмережі. Так само передавав їм інформацію про українські об’єкти з прив’язкою до координат і детальним описом місцевості.

Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі ворогу закритих відомостей. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення, з конфіскацію майна.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання затриманого і виявили мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами.

Нагадаємо, СБУ викрила ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і почав співпрацювати із спецслужбами РФ.