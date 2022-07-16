В Одесі затримали чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару

Один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних.

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За словами речника голови Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, в місті поліція затримала чотирьох людей, які фотографували склад після ракетного удару. Також у їхніх телефонах виявлено знімки об'єктів інфраструктури та блок-постів

В поліції зазначили, що один із затриманих поводився неадекватно і не реагував на законні вимоги патрульних. У його телефоні знайшли докази активного спілкування з абонентами Росії.

Нагадаємо, що вранці 16 липня Росія завдала ракетного удару по Одесі. Удар нанесли з напрямку Ставропілля, з використанням літаків стратегічної авіації Ту-95. Внаслідок удару загорівся склад.