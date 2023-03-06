В Одесі затримали колишнього бойовика батальйону "Спарта"

Служба безпеки викрила колишнього бойовика російських окупаційних угруповань у ході контрдиверсійних заходів в Одеській області. Зловмисником виявився місцевий житель, який у 2015 році приєднався до батальйону "Спарта" терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у складі ворожого угруповання зловмисник обстрілював оборонні позиції українських військ, воював у районі Донецького аеропорту, чергував на блокпостах та навчався на "курсах" снайперів.

"Але після отриманого поранення покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину", - зауважують правоохоронці.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуках за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ викрила диверсанта головного управління генерального штабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині.