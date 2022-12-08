В Одесі затримали подружжя російських шпигунів, які готували ракетний удар по силах ППО та артилерійських складах ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила двох агентів головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) в результаті спецоперації в Одесі.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону. Співробітники СБУ своєчасно викрили російську агентуру і встановили контроль за нею ще на первинному етапі підривної діяльності.

Затримали обох шпигунів при спробі передачі закритих відомостей до РФ..

В СБУ повідомили, що обоє затриманих – чоловік та дружина – громадяни РФ. Вони були завчасно відправлені в Україну ще у 2018 році та отримали посвідку на проживання. Таким чином російська воєнна розвідка планувала створити на півдні України власний агентурний апарат.

До повномасштабного вторгнення сім’я агентів збирала дані про суспільно-політичну обстановку в регіоні і розширювала коло своїх знайомств, готуючись до виконання основних завдань.

А вже після 24 лютого насамперед намагалися виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів "Crotale" і розташування польових артилерійських складів з боєприпасами до ЗРК. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кінжал" по українських військових об’єктах.

"Тож зловмисники розпочали активний збір інформації про підрозділи Сил оборони на Херсонському напрямку. Зібрані відомості агенти відправляли "зв’язковому" – мешканцю Севастополя, колишньому російському спецназівцю, який негласно співпрацює з ГРУ, а для "прикриття" використовує посаду очільника благодійного фонду. Він передавав інформацію своєму куратору – кадровому співробітнику воєнної розвідки РФ", - повідомляють в СБУ.

Для комунікації з представниками російської спецслужби агентура використовувала заздалегідь відпрацьований анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуків за місцем проживання агентів правоохоронці виявили мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами прихованого листування з агресором.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зауважили в СБУ.

Раніше, СБУ затримала в Одесі агента спецслужб РФ, який збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.