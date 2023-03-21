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Злочинність
Дата публікації

В Одесі затримали посадовців, які вимагали хабар за переведення військового до іншої частини

прокуратура, хабар, військові, Одеса
Керівник військової частини вимагав 120 тис грн за переведення

Заступник командира та начальник речової служби військової частини вимагали від підлеглого військовослужбовця 120 тис грн хабара для переведення його в іншу військову частину. Також вони обіцяли не розпочинати службову перевірку щодо можливої нестачі бронежилетів.

Правоохоронці затримали хабарників під час отримання ними частини коштів в сумі 100 тис грн, інформує Офіс Генерального прокурора.  

Прокурори Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили про їм про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі зловмисники знаходяться під вартою. Вони мають можливість внести заставу в розмірі 998 448 грн з кожного.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві.

Нагадаємо, працівники ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання ним хабаря за переправлення військовозобов'язаних за кордон.