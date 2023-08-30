В Одесі затримали розвідника російського угруповання "Призрак"

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одесі ще одного учасника терористичної організації "ЛНР", який рядах бойовиків з червня 2014 по 2016 рік чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником є місцевий житель – ідеологічний прихильник кремлівського режиму. Під час масових заворушень в Одесі на початку травня 2014 року він брав активну участь у провокаціях на користь РФ.

"Тоді, щоб уникнути відповідальності за свої злочини, він втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де приєднався до лав бойовиків. Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", яке у подальшому було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора", - зауважили в СБУ.

За даними слідства, з того часу фігурант під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси.

"Однак, згодом бойовик вирішив залишити своїх ватажків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію і повернувся до Одеси. У місті він намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника в обласному центрі виявлено фотоматеріали із доказами його перебування у складі терористичної "ЛНР".

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів, у тому числі контакти колишнього бойовика з діючими учасниками окупаційних угруповань РФ", - додали в СБУ.

Раніше СБУ розшукала ще одного бойовика терористичної організації "ДНР", який тривалий час переховувався від правосуддя за участь у війні проти України. Зловмисника було затримано поблизу кордону з невизнаним Придністров’ям, куди він намагався втекти, щоб уникнути покарання за свої злочини.